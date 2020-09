Schira: “Chiesa-Juve? Difficile se i bianconeri non vendono. Per Piatek non è finita”

L’esperto di mercato Nicolò Schira è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

La Juventus ha alcune cessioni bloccate, se non riesce a vendere alcuni giocatori è difficile che possa andare su Chiesa. Arrivare a 50-55 milioni non è semplice per i bianconeri, l’Hertha Berlino fa muro su Piatek ma i tedeschi possono ammorbidirsi negli ultimi giorni di mercato. Il Lipsia aveva fatto un’offerta per Vlahovic che è stata rifiutata dalla viola, adesso bisognerà capire con che testa tornerà in campo, è un giocatore che deve sentirsi importante. Da capire anche il discorso legato a Cutrone che piace al Bologna. Faraoni piace alla Fiorentina, Ceccherini interessa al Verona. Su Lirola c’erano tante aspettative, è un giocatore sul quale ci si guarda intorno. Inter e Milan hanno bussato per Milenkovic, ma la Fiorentina non ci sente.