Scarlato: “Con Gattuso era un grande Napoli. Avrebbe meritato la riconferma”

L’ex difensore del Napoli Gennaro Scarlato è tornato sul finale di stagione del Napoli di Gattuso. La squadra partenopea era apparsa la più in forma nelle ultime uscite, salvo poi lasciare spazio alla prestazione poco convincente contro il...

"L'ultimo periodo del Napoli è stato molto positivo. All'inizio ha faticato, poi la squadra ha ricominciato a giocare forte prima del calo nella parte centrale. Penso che Gattuso avrebbe strameritato la conferma. Non contiamo poi l'ultima partita, che secondo me la squadra non ha proprio giocato. Non mi spiego perché proprio in quella gara siano venuti meno. Non so che discorsi ci fossero in ballo, forse erano arrivate voci su Gattuso...".