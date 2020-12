Scanziani dubbioso: “Spero che le scelte sbagliate non siano dovute ai procuratori”

Alessandro Scanziani, intervenuto a TMW Radio, ha parlato delle squadre blasonate in difficoltà in Serie A. Menzione speciale per Genoa, Torino e Fiorentina, invischiate nella bassa classifica:

Non riesco a capire come sia possibile. Sono società che hanno disponibilità economica importante e sono solitamente molto attente al mercato. Forse si sono affidate troppo alle loro scelte: spero siano state fatte osservando i calciatori in campo e non su consiglio dei procuratori… Mi auguro che possano salvarsi tutte, hanno sicuramente le qualità per riuscirci.