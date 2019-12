Scanziani: “Contro l’Inter, la Fiorentina dovrà chiudersi e ripartire con Chiesa”

Alessandro Scanziani, ex giocatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com dei nerazzurri e della Fiorentina, le due squadre che si affronteranno domenica al Franchi:

La Fiorentina non sta passando un bel momento, anche da un punto di vista psicologico. E questo aspetto conta. Non so quante sicurezze abbia adesso la Fiorentina come squadra e a livello individuale. Vincere con l’Inter non è facile, prevedo una gara a ritmi alti. I viola dovranno essere bravi a chiudersi e a ripartire con Chiesa. I nerazzurri avranno grande carica