Scanagatta: “Le vera delusione con l’Udinese. Senza Europa? Non così semplice”

C'è un po' di rimpianto per alcune sconfitte maturate in gare apparentemente alla portata

"Con la Salernitana ci poteva stare di perdere, visto lo stato di forma degli avversari; con l'Empoli a novembre non eravamo ancora coscienti di come si sarebbe snodato il finale di stagione, ma contro l'Udinese secondo me è stata la vera batosta, quella che fa dire che è stato un peccato. Ora bisogna vedere cosa succede nel weekend per pesare lo stato d'animo della Sampdoria. Senza Europa? Difficile giudicare. Torreira è stato un acquisto importante, stesso dicasi di Odriozola che non è un acquisto ma è un innesto fondamentale e mi dispiacerebbe se come sembra non dovesse rimanere".