Scanagatta: “Com’è possibile che Cabral sia ridotto in condizioni del genere?”

L'interrogativo che comincia ad aleggiare sull'attaccante brasiliano

"Con il Verona avevamo sofferto all'andata e abbiamo sofferto al ritorno. Ikoné aveva dato buoni segnali prima di domenica, quando non ha offerto un'ottima prestazione. Mi dicono che se lo sia un po' ritrovato in casa, avrebbe voluto Berardi. Nessuno ha la palla di vetro per sapere quale giocatore sarà in forma e quale no, però l'allenatore vede i giocatori per tutta la settimana. Vincendo contro l'Udinese agganceremmo la Lazio, mi pare che siamo ancora in corsa per l'Europa. I miglioramenti che Italiano si augura si possono avere con degli obiettivi da raggiungere. Ma io dico: noi Nazionale italiana fatichiamo molto contro la Svizzera, com'è possibile che un giocatore proveniente dal campionato svizzero sia nelle condizioni di Cabral? Vorrei capire... Gonzalez ha garra, ci tiene, non vuole uscire dal campo. Io lo schiererei sempre, e con lui Sottil".