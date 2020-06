Sassuolo, settimana decisiva per il futuro di De Zerbi. Fiorentina in forte pressing

Questa potrebbe essere la settimana della verità. Il 13 giugno di 2 anni fa, mister Roberto De Zerbi divenne ufficialmente l’allenatore del Sassuolo e a due anni di distanza da quella firma, urge rinnovare il contratto. La Fiorentina è in forte pressing. Anche altri club tentano e lusingano l’allenatore bresciano ma, in questo momento, la priorità va al rinnovo del contratto con il Sassuolo. La società si sta impegnando a mantenere pressoché intatta la rosa e il primo segnale è stato lanciato con Boga (eliminata la recompra del Chelsea, l’obiettivo è respingere tutti gli assalti). In settimana, salvo nuovi intoppi, è previsto l’incontro decisivo tra il mister, il suo entourage, e Giovanni Carnevali. La volontà è quella di andare di avanti ma un conto è dirlo a voce, un’altra è scriverlo sui contratti. Ecco perché è appena iniziata una settimana importante, decisiva, per le sorti dei neroverdi e di mister De Zerbi. Lo riporta Sassuolonews.net.