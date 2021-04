Sassuolo-Fiorentina ore 18, dove vederla in tv e streaming

Dove vedere la partita Sassuolo-Fiorentina in programma alle 18? Ve lo diciamo noi e vi proponiamo anche le alternative.

La Fiorentina torna a giocare in trasferta e lo fa affrontando il grintoso Sassuolo compagine allenata in passato da Beppe Iachini reduce dalla vittoria di Benevento. Particolare statistico: dopo le tre vittorie consecutive ottenute dalla seconda alla quarta di campionato, gli emiliani non hanno mai conseguito due risultati simili consecutivi. Sassuolo-Fiorentina è in programma oggi alle 18 e verrà trasmessa sul canale tv: Sky calcio (canale 251 satellite, 486 digitale terrestre) e in streaming sui dispositivi che supportano Sky go e Now tv