Sassuolo-Fiorentina, i convocati viola: emergenza difesa, c’è Rasmussen. Torna anche Eysseric

La Fiorentina questa sera si sposterà a Reggio Emilia per la partita di domani sera. Su Violachannel.tv è stato pubblicato l’elenco dei convocati viola per il match di domani sera Sassuolo – Fiorentina. Assenti Lirola e Caceres, in difesa c’è Rasmussen e rientra anche Terzic:

Badelj, Benassi, Boateng, Brancolini, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Eysseric, Ghezzal, Milenkovic, Pedro, Pezzella, Pulgar, Rasmussen, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic, Zurkowski.