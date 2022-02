Sarri (Sky): “Quando hai Immobile riparti dai suoi 30 gol e costruisci intorno”

Le parole di Sarri dopo Fiorentina-Lazio: per il tecnico toscano una grande vittoria a due passi da casa sua

Dopo lo show al Franchi della sua Lazio, Maurizio Sarri ha commentato a Sky Sport la gara appena andata in archivio contro la Fiorentina: "Il secondo gol? E' la nuova frontiera del sarrismo (ride n.d.r.). Immobile è un centravanti da 30 gol a stagione, dobbiamo partire sempre a costruire l'annata dalle qualità di questo ragazzo. Poi oggi siamo stati bravi a non buttare mai la palla e attaccare la profondità, ma sono 5/6 partite che la squadra è brava anche a non subire gol. Che la squadra sia in grande crescita ne ho avuta la sensazione da un paio di mesi a questa parte: mi sto divertendo durante la settimana e tra poco inizierà di nuovo un tour de force di partite,. Indice di liquidità? Il mercato è chiuso, è inutile parlarne..."