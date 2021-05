Sarri: per i bookmakers Fiorentina ipotesi reale

Sempre in bilico la posizione di Maurizio Sarri per la prossima stagione con il Napoli che è il favorito dei bookmakers che a sorpresa danno la Fiorentina al secondo posto.

L'arrivo di Mourinho alla Roma rimette in gioco il futuro di Maurizio Sarri che era dato vicinissimo al club giallorosso. Come sempre accade adesso si riaprono i giochi nelle scommesse sulla prossima squadra dell’allenatore toscano: per i bookmakers adesso è il Napoli la sua prima scelta con una quotazione di 4,50, ma a sorpresa dietro i partenopei arriva la quotazione della Fiorentina che vale 7,50 proprio come l'Arsenal che, secondo le quote, sarebbe la sua preferita in Premier League. Tornando alla Serie A dopo Napoli e Fiorentina troviamo il Milan a quota 10,00 davanti a un’altra outsider, la Lazio, data a 15,00.