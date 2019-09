Sandrelli: “Il Franchi può essere ristrutturato, ma serve buonsenso per un’opera simile”

Massimo Sardelli, noto opinionista, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

“Siamo al terzo mese dell’era Commisso, e si sta accorgendo della differenza di burocrazia tra Italia e Usa, che per certi versi sono un altro mondo sotto questo aspetto. Purtroppo ha Firenze manca uno spazio dove poter costruire un nuovo stadio, manca una zona con i giusti ettari. Tutti i sindaci promuovono la costruzione di nuovi stadi, ma sono situazioni molto più complicate della normale burocrazia. Io credo si possa fare un intervento nello stadio attuale, visto che solo alcune cose non possono essere modificate, ma le curve possono essere risistemate. Serve buonsenso, anche per capire che serve tempo per costruire cose così complicate. Juventus? Mi è piaciuta la Fiorentina, ma credo che ci serva un centravanti vero. Farei sempre giocare Vlahovic, che per me è fortissimo. Castrovilli? Credo sia veramente un bel giocatore, ma ancora è presto per essere paragonato ad Antognoni.”