Saponara, sospiro di sollievo: “E’ solo un graffio”

Il numero 8 viola ringrazia e rassicura sull'infortunio alla mano patito ieri a Verona

Tanto spavento ma per fortuna niente di serio. Il pestone sulla mano di Riccardo Saponara non ha prodotto fratture, come si temeva in un primo momento. E' stato lo stesso giocatore della Fiorentina a farlo sapere dopo gli accertamenti svolti questa mattina: "GRAZIE a tutti coloro che mi hanno scritto un messaggio per sincerarsi delle mie condizioni. La mano sta bene, è solo un graffio. Un abbraccio" ha scritto Saponara in una instagram story.