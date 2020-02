Cristiano Ronaldo che regala ad Amadeus una maglia della Juve: la gag vista nella puntata di ieri sera del Festival di Sanremo non è andata proprio giù a Marco Masini, cantante in gara e noto tifoso della Fiorentina. A La Nazione ha detto: “CR7 doveva essere più delicato e donare la maglia della sua Nazionale, ovvero il Portogallo, piuttosto che quella bianconera. E non dico questo solo perché tifo viola…“.