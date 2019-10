Sandrelli: “Sì, Ribery è un colpo mediatico ma nel senso positivo. Con lui nascono nuovi tifosi”

Il giornalista Massimo Sandrelli al Pentasport di Radio Bruno:

Applauso a Ribery? Milano ha cultura calcistica, gli ha reso omaggio. Devastati dalle delusioni della propria squadra, i tifosi rossoneri hanno trovato il coraggio di applaudire l’avversario. Oggi si mangiano tutti le mani per non averlo preso, lui sta dimostrando di esserci contrade entusiasmo. Gioca come un diciottenne, anzi fa meglio visto che ha anche esperienza. Anche io ho parlato di colpo mediatico, ma nel senso positivo: oggi i bambini portano la maglia di Ribery e tifano per la Fiorentina. Commisso? Sono d’accordo con chi dice che la nuova proprietà l’avremmo voluta così, c’è entusiasmo e voglia di fare bene.