Sandrelli: “Quarta acquisto azzeccato, contro l’Inter servirà carattere”

Massimo Sandrelli, noto opinionista, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

“Assenze? Credo che peseranno abbastanza, come la differenza tra Fiorentina e Inter, che è evidente. Speriamo che la Fiorentina possa rimettere in campo il carattere che alle volte ha mostrato nell’ultimo periodo. Ribery è stato un grandissimo campione, e ha ancora addosso alcuni di quei panni, così come Bonaventura che ha ancora molto qualità. Quarta? Mi piace molto, uno dei pochi acquisti azzeccati”.