Sandrelli: “Ok giocare di contropiede, ma non hai margini d’errore. Servono ricambi”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato del momento viola dopo la vittoria di Genova contro la Samp: “Venendo a mancare Ribery è chiaro che in trasferta la Fiorentina possa esprimersi meglio che in casa, e poi c’è la paura che si insinua nella mente dopo le batoste con Juve e Atalanta tra le mura amiche. Per giocare in contropiede però devi avere un margine di errore basso, perché devi capitalizzare le 3/4 occasioni che ti capitano. Commisso? Il progetto di una società deve essere nella testa del presidente che, presa coscienza del calcio italiano, cambia le pedine e si affida alle persone giuste”.

Sulla rosa viola: “Serve una squadra completa nel suo organico, oltre all’attacco di prospettiva serve un centrocampo di forza e tecnica e in difesa serve un giocatore dietro Milenkovic e Pezzella tappi i buchi: c’è bisogno di ricambi. Badelj? E’ arrivato che non stava bene, è molto ordinato e lucido ma manca di forza. I contrasti li perde quasi tutti, quelli che vince lo fa con l’intelligenza tattica che lo contraddistingue. Non può essere utile ad una Fiorentina da Europa”.F