Sandrelli: “Fiorentina male assortita, troppo brutta per essere vera”

Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto in “A pranzo con il Pentasport” in onda su Radio Bruno Toscana:

Ci sta che l’insicurezza faccia rendere meno, ma non è una scusante.

Da un punto di vista tecnico, la squadra è male assortita, i giocatori non sanno cosa fare quando hanno la palla ai piedi. La Fiorentina è troppo brutta per essere vera, ma non diventerà nemmeno tanto bella.

Per Prandelli non è semplice. Pensava che i problemi tattici fossero superati anche in virtù dell’agonismo. Non era colpa di Iachini, ma… di Basile: doveva spiegare a Rocco com’è il calcio italiano (ride, ndr).