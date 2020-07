Sandrelli: “Fiorentina in confusione e con persone inadatte. De Rossi? Mi vien da ridere”

Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

La Fiorentina ha dimostrato un po’ più di personalità contro il Parma. Prendiamo un po’ di respiro. Le voci sul prossimo allenatore? Sono frutto di una società ancora instabile, precaria, con alcuni personaggi inadatti. Il problema è che il club non ha ancora un assetto definivo. Iachini serviva per mettere una toppa, ma ho sempre creduto che pensassero a qualcun altro, bisogna vedere chi. De Rossi? Mi vien da ridere, non ha neanche il patentino. Queste cose non bisogna dirle nemmeno per scherzo. Serve un allenatore di cui fidarsi. Non occorre una campagna acquisti faraonica, ma funzionale, logica rispetto a un progetto tattico. Fino adesso non ho visto niente di tutto ciò. Parlare di De Rossi mi è sembrato fuori logica, ma si ritorna al fatto che la Fiorentina non ha ancora trovato una sua logica. A Barone ho detto che la priorità deve essere non lo stadio, ma la squadra, servono idee chiare, saggezza e conoscenza. Non è chiaro cosa voglia fare la società. Chiesa? Non piò sentirsi il sacrificato o l’agnello sacrificale. Alcune volte va deresponsabilizzato. Penso che Iachini abbia fatto bene a tenerlo fuori. Sono preoccupato piuttosto per la società, mi sembra in confusione, non so dove voglia andare.