Sandrelli: “Con acquisti come Badelj e Boateng mandi dei messaggi di difesa”

L’opinionista Massimo Sandrelli ospite quest’oggi negli studi di Radio Bruno Toscana è intervenuto nel corso di Anteprima Pentasport:

“Mi stupisce la vicenda di Badelj, ceduto se non regalato nella scorsa stagione, per poi spendere ulteriormente per lo stesso centrocampista. Il giocatore non mi dispiace tecnicamente anche se ultimamente perde troppi palloni. Non sono per l’usato e i cavalli di ritorno ma capisco che in una situazione simile il ritorno del croato possa starci e vada a riempire una casella vuota nella rosa della Fiorentina.

Badelj rimane un ottimo cucitore di gioco. Tornerebbe a Firenze in una piazza e una squadra che conosce molto bene ad interpretare un ruolo a lui molto conosciuto.

Boateng è sempre stato uno che si fa sentire in mezzo al campo. Oggi però ha una certa età e non so quanto potrà dar mano. Credo che con nomi come quello di Badelj e Boateng la Fiorentina stia mandando messaggi più di difesa piuttosto che di attacco”.