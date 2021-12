Sandrelli: “Commisso ha ragione. Esplosione di Vlahovic inaspettata”

Il giornalista Massimo Sandrelli ha parlato della questione sulle plusvalenze e del momento della Fiorentina

Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno parlando della questione plusvalenze e delle parole di Rocco Commisso : "Sono d'accordo con Commisso. Ci sono club europei indebitatissimi ed ' così da tempo ormai. Pagare un po' in ritardo può capitare, ma il vero problema sono le plusvalenze. Il doping amministrativo ha consentito al Milan di non fallire per ben tre volte, così come all'Inter e alla Juventus".

Poi sul campionato dei viola: "Davanti non ci sono squadre fortissime. Ognuna di esse ha vari problemini e per la Fiorentina entrare in questo giro non fa che bene. Qualcosa ovviamente manca. Mi fa piacere non sentir più parlare della cessione di Vlahovic a gennaio".