Sandrelli: “Commisso faccia pace col calcio italiano. Stadio? Parli della squadra”

Il giornalista Massimo Sandrelli è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Chiesa? Non so se ci siamo tolti un peso. Ci siamo tolti un giocatore che poteva avere un futuro importante e che, invece, è andato alla Juventus che si è dovuta accontentare di due anni di noleggio. L’operazione è complessa, ha richiesto molta fantasia. Se anche la Juventus deve comprare a rate, immaginate come stanno le altre squadre. Mi aspettavo di più dal mercato, ma di vere occasioni non se ne sono presentate molte. Penso che Commisso stia pagando lo scotto di non conoscere le dinamiche del calcio italiano. Ha fatto tutte le cose che non si devono fare, a partire dalla conferma di Montella e dalla mancata cessione di Chiesa l’anno scorso. Penso che debba fare pace col calcio italiano. Parla di stadio da mesi. Ma perché non si parla della squadra? La squadra è frutto di tante contraddizioni, i giocatori sono male assortiti. Alcuni ruoli sono scoperti, come quello del regista.