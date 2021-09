Sandrelli: “Castrovilli discontinuo, ma giocatori come lui sono fondamentali”

Castrovilli ha cominciato dall'inizio appena una partita delle tre giocate fino ad ora in campionato

"Vincere a Bergamo è una soddisfazione immensa, perché il loro lavoro è eccezionale ma ad ogni episodio avverso fanno scoppiare il finimondo. Diamo merito a Italiano, la cui cura sta avendo effetti benefici. Tutto ciò va capitalizzato magari con qualche piccolo inserimento. Per adesso più che di ottava sorella parlerei di cugina. I talentuosi come Castrovilli non garantiscono di solito continuità. Ma sono convinto che un giocatore come lui, in grado di saltare l'uomo, siano imprescindibili nell'economia di una squadra".