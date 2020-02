Sanchez ricorda l’esperienza viola: “In Premier giorno libero scontato, in Italia non era così”

L’ex centrocampista viola Carlos Sanchez ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina a L’Insider. Ecco le sue parole:

Inghilterra faccio meno allenamento rispetto a quando giocavo in Aerie A. Qui è naturale avere il giorno di riposo, alla Fiorentina non era così. A Firenze, ma anche nel resto dell’Italia, quando le cose vanno bene l’ambiente è positivo, ma quando invece girano male i tifosi sono molto duri. Nella Premier League il gioco è molto fisico, in Italia si sta più attenti alla fase difensiva.