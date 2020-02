Mancano due giorni a Fiorentina-Atalanta, in programma sabato alle ore 15 al Franchi. Una sfida importante per i viola e molto attesa dopo i recenti screzi tra il pubblico viola e Gasperini (l’appello dei sindaci). Come fa sapere il club viola, è stata superata quota 32mila presenze tra abbonati e possessori del biglietto. Qui sotto la tabella prezzi – tariffa intera – per tutte le altre informazioni clicca qui