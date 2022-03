Salandin: “La Fiorentina ha perso il treno Berardi. Barone? Deve ancora capire”

L'intervento in radio tocca anche il futuro dell'ex sogno proibito viola

“So che Berardi probabilmente lascerà il Sassuolo al termine della stagione, su di lui ci sono il Milan e la Juventus. E’ ancora giovane, il suo mancino è tra i più belli in tutta Europa. I bianconeri pensano a lui per il 4-3-3, lo ritengono un giocatore in grado di valorizzare al meglio Vlahovic. Il treno della Fiorentina è passato, lui ormai pensa a squadre più in alto. Ho parlato con Barone: la Fiorentina ha delle ottime idee, ma deve fare un salto per arrivare a prender certi giocatori. Se riesce a fare un salto e andare in Europa, allora può diventare un club di prima fascia bassa. E’ stata una chiacchierata interessante, anche se lo stesso Barone deve capire ancora molto della realtà del calcio italiano”.