Stadio, Saccardi: “Non m’interessa dove, non lasciamo deperire il Franchi”

Intervenuta a Radio Bruno Toscana, Stefania Saccardi, assessore regionale alla salute, ha commentato la manifestazione dei tifosi sullo stadio andata in scena venerdì:

Non mi ha stupito, Commisso è affezionato alla squadra. I tifosi vedono in questa proprietà una speranza di avere uno stadio in cui non bagnarsi e di stare in condizioni migliori durante la partita. Noi politici non dobbiamo perdere questa occasione. Dobbiamo dar seguito alle speranze dei tifosi, non dobbiamo disperdere questa opportunità. La corsa al dove non m’interesse, l’importante è non lasciar deperire il Franchi.