Sabatini: “Pulgar? Chissà se si è pentito di aver lasciato il Bologna per la Fiorentina”

Il coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact, Walter Sabatini, ha parlato alla televisione locale bolognese E’ TV, toccando vari temi, da Mihajlovic a Orsolini (“Vale 70 milioni e non è sul mercato“), passando per Erick Pulgar. Il cileno l’estate scorsa ha salutato i felsinei per approdare alla Fiorentina: “Chissà se si è pentito della scelta fatta – ha detto Sabatini – per noi 10 milioni sono una cifra importante e che abbiamo reinvestito subito nel mercato. A questo punto di Pulgar mi interessa il giusto“.