Sabatini: “Prandelli miglior allenatore per la Fiorentina del futuro. Commisso lo ascolti”

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato così al Pentasport di Radio Bruno:

Ad eccezione della partita di Napoli qualche spiraglio di ottimismo lo vedo per la Fiorentina. La crescita è più lenta rispetto al previsto. Castrovilli? Non sta ripetendo la stagione scorsa, ma d’altra parte c’è Vlahovic che sta diventando il centravanti in casa. Ci sono segnali buoni e altri meno. Prandelli? Esalta i centravanti, lo ha sempre fatto. Ha scelto Vlahovic e ha puntato su di lui, il giocatore sta dimostrando grandi prospettive. Ribery? Avrebbe bisogno di un applauso a stadio pieno rispetto a qualche rimostranza social che ha ricevuto. Quando sta bene è di grande aiuto. Prandelli in futuro? Può essere la figura giusta ma non solo per il legame per la città. Può dire la sua sul mercato con autorevolezza ed esperienza, Barone e Commisso dovrebbero dargli ascolto. Prandelli non è il miglior allenatore del mondo, ma forse lo è per la Fiorentina ad oggi anche per il futuro.