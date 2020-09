Sabatini: “I cinque cambi un vantaggio? Non sempre, si pensi a Vlahovic…”

Il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini è intervenuto come di consueto ai microfoni di Radio Sportiva, riservando una rapida battuta anche ad un tema che ha tenuto banco negli ultimi due giorni in casa Fiorentina, ovvero la partita di Dusan Vlahovic. “Se le cinque sostituzioni rappresentano un vantaggio per gli allenatori? Aiutano chi ha le rose più ampie, ma non sempre le sostituzioni migliorano le squadre: basta guardare a Vlahovic della Fiorentina contro l’Inter”.