Sabatini: “Fiorentina, serve l’attaccante. Commisso presidente 3.0”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato così della Fiorentina e di Rocco Commisso:

Per giocare a calcio ci vuole il centravanti. Credo che Montella abbia scelto i migliori 11 della rosa e li abbia messi in campo nelle migliori posizioni possibili. Se mette una punta deve rinunciare ad un centrocampista e ora non se la sente. Quella di Montella di giocare senza centravanti è una scelta nata anche un po’ dalla paura perché presa in un momento in cui la Fiorentina non stava andando molto bene. Commisso sta facendo le cose per bene alla Fiorentina, ma i tifosi le devono recepire a prescindere dai risultati. Il centro sportivo e la volontà di fare il nuovo stadio sono cose che vanno applaudite. Commisso è un presidente 3.0, ma bisogna essere moderati anche quando ci sarà da parlare di un passo falso della Fiorentina che prima o poi arriverà.