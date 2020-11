Il giornalista Sandro Sabatini a Radio Sportiva ha parlato così del momento delicato della Fiorentina:

Non so perché la Fiorentina faccia così fatica. E’ una buona squadra, ma ieri l’ho vista senza anima. Castrovilli ha perso brillantezza, Ribery è un po’ ombroso. E poi c’è il problema del centravanti che non è stato risolto in estate.