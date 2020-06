S. Picchi: “Legato al Franchi ma capisco l’esigenza di cambiare. Commisso ci porti fuori dal limbo”

Sandro Picchi, prestigiosa firma del giornalismo di Firenze, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Stadio Franchi? Sono troppo legato, abitavo lì davanti. Per me la Fiorentina è il Franchi ma capisco l’esigenza di andare altrove. Se riescono a fare uno stadio comodo e funzionale, ma soprattutto raggiungibile, ben venga. Leggo che la viabilità a Campi Bisenzio è tutta da pensare. Sentimentalmente sono per Campo di Marte ma capisco che ci si debba rinnovare. In ogni caso mi sembra che sia ancora tutto in alto mare. Finale campionato? È un mistero, non c’è un precedente di una pausa così. Passeremo dal nulla a troppe partite, mentre per il futuro spero che Commisso faccia buoni acquisti e che la Fiorentina che possa risalire. Siamo in un limbo, la Fiorentina ci sta male.