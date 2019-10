S. Battistini: “Non mi aspettavo un Ribery così. Brescia? Occhio a Tonali e Donnarumma”

Doppio ex di Fiorentina e Brescia, Sergio Battistini è intervenuto a Radio Bruno: “Contro il Napoli le Rondinelle hanno perso immeritatamente. Il Brescia è una squadra che gioca un bel calcio, è temibile con l’arrivo di Balotelli e mi ha fatto una bella impressione: la Fiorentina deve stare attenta. Non hanno raccolto i punti che meritavano, Corini predilige la fase offensiva ma per salvarsi in Serie A c’è bisogno anche di compattezza e non solo di bel gioco. Ci sono giocatori interessanti come Tonali e Donnarumma, è comunque una squadra da prendere con le molle anche se la Fiorentina ha dimostrato di essere in grande forma”.

Sui viola: “Montella ha trovato un modulo di gioco che sta dando i suoi frutti, facendo rendere al meglio le caratteristiche di Chiesa e Ribery che sono bravi negli spazi lunghi. Lo si è visto con il Milan ma in generale nelle ultime partite: ora c’è euforia, ogni giocatore crede nelle giocate che prova e la classifica dice che sei vicino a Champions ed Europa League. Ribery? Non mi aspettavo un impatto così. Ha dimostrato di essere un grandissimo professionista, è un uomo e un giocatore che sta facendo la differenza ed è esempio per i più giovani”.