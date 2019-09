S. Battistini: “Chiesa puà restare tanti anni, Ribery una bella storia”

Intervenuto a Lady Radio, il doppio ex di Fiorentina e Milan, Sergio Battistini, ha parlato di varie tematiche viola:

Castrovilli? E’ un giocatore che mi ha colpito, essendo alla prima esperienza in Serie A. Ha grande personalità e ottime qualità di palleggio e di visione di gioco. Potrà sicuramente fare molto bene nella Fiorentina e in Nazionale.

Ribery E’ una bella cosa vedere un campione come lui entrare in una squadra e dare una impronta così, dimostrare di saper soffrire con questa umiltà. E’ una bella storia.

Commisso è arrivato a Firenze per fare una grande squadra. Se vuole far crescere la Fiorentina, deve tenere i migliori. Penso che Chiesa possa restare in viola ancora per tanti anni. Certo, andrà costruita intorno a lui una squadra ambiziosa.

Il Milan? I rossoneri vengono da due sconfitte consecutive, quindi a San Siro ci sarà un ambiente particolare. La Fiorentina dovrà fare la partita perfetta, dovrà essere accorta dietro, poi con Chiesa e Ribery potrà creare tanti pericoli alla difesa del Milan che è un po’ lenta.