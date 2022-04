Russo (Dazn): “Parlavo con Floccari, Igor è cresciuto in una cosa fondamentale”

Adesso Floccari lavora per Dazn e ha svelato a Russo il vecchio punto debole di Igor

Il volto di Dazn Marco Russo , a Napoli per l'emittente domenica in occasione della gara della Fiorentina è intervenuto a Radio Bruno:

"Mi aspettavo un Napoli diverso, hanno trovato la migliore Fiorentina della stagione. In questo momento Igor è in uno stato di forma esaltante. Tra i tanti meriti di Italiano c'è quello di aver costruito un gruppo di 17-18 titolari. Ora il campionato è esaltante in tutte le sue corse, l'entusiasmo può fare la differenza e mi riferisco proprio al cammino dei viola: ha qualcosa in più rispetto all'Atalanta, che pure a livello di rosa è messa meglio. Parlavo con Sergio Floccari della crescita di Igor, lui mi diceva che tecnicamente è fortissimo, ma molto spesso calava di concentrazione: con Italiano è cresciuto proprio in quello".