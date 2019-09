Ruolo per ruolo: così è cambiata la Fiorentina. Qual è meglio?

Tredici addii, quindici tra arrivi e ritorni. E’ una vera e propria rivoluzione quella messa in atto dalla nuova Fiorentina targata Commisso, Barone e Pradè. Per provare a capire meglio il valore della rosa rispetto alla squadra che aveva terminato lo scorso campionato (al 16° posto) vi proponiamo il confronto uno per uno. Ruolo per ruolo. Chi c’era ieri e chi c’è oggi. Il cambiamento è in positivo o in negativo? Dicci la tua e vota il sondaggio.

Lafont – DRAGOWSKI

Laurini – LIROLA

Vitor Hugo – CACERES

Biraghi – DALBERT

Hancko – TERZIC/RANIERI

Edimilson – BADELJ

Veretout – PULGAR

Gerson – CASTROVILLI

Norgaard – CRISTOFORO

Pjaca – BOATENG/SOTTIL

Simeone – PEDRO

Mirallas – GHEZZAL

Muriel – RIBERY

altri arrivi: RASMUSSEN e ZURKOWSKI (“ereditati” dalla precedente gestione)

