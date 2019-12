Rui Costa: “La Fiorentina con Iachini si salverà”

Manuel Rui Costa, storico ex viola, ha parlato al Corriere dello Sport del calcio italiano, soffermandosi anche sulla nuova Fiorentina:

Non abbiamo giocato insieme io e Iachini, perchè nell’estate in cui io ho firmato per la Fiorentina, lui se n’è andato. Ho comunque avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarlo, è uno che trasmette grande carica, uno abituato a centrare gli obiettivi. La stagione è lunga, sia per il Milan che per la Fiorentina: i viola chiuderanno in una posizione tranquilla, i rossoneri andranno in Europa