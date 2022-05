Rubinho: “Dragowski deve andarsene. Igor? Ha qualità per diventare un top”

L'ex portiere Rubinho, ha parlato della partita di domani, del discorso dei portieri della Fiorentina e della crescita dei brasiliani

Poi sulla partita di domani: "Con la Juventus sarà una partita importante per i viola. I bianconeri arrivano scarichi dopo la sconfitta della Coppa Italia, ma sarà sicuramente una grande sfida. I viola hanno tutte le carte in regola per farcela ".

Sul discorso dei portieri: "La pecca di questa Fiorentina sono i portieri. Dragowski ogni partita che gioca sbaglia qualcosa, deve andarsene. Terracciano è ben voluto dalla piazza, ma non credo che possa essere il titolare di una squadra come la Fiorentina. Sicuramente andrà alla ricerca di un grande portiere sul mercato. Io gli consiglio quello del Palmeiras".

Infine sui brasiliani: "Cabral ha fatto benissimo in Svizzera. A Firenze credo che stia migliorando di partita in partita, crescerà moltissimo e darà una grande mano alla squadra. Igor? È cresciuto moltissimo. Ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori difensori in circolazione".