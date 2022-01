Rubinho: “Cabral si è fatto da solo, Piatek può prendersi la rivincita”

Le parole dell'ex portiere sul connazionale Cabral e non solo: al centro della Fiorentina c'è il lavoro di Italiano

Per parlare del nuovo attaccante viola Arthur Cabral, a Radio Bruno è intervenuto l'ex portiere Rubinho, che ha detto la sua: "È partito dal Brasile senza nessuna pubblicità, è andato in Svizzera e ha fatto bene, è giovane e potrà dire la sua come fatto al Basilea. Cosa cambia senza Vlahovic? Italiano sta facendo un buon lavoro e ha dato un'impronta importante alla squadra, i giocatori lo seguono e fanno ciò che lui chiede: la Fiorentina non è fatta solo da Vlahovic, anche perché per fare gol la palla passa da 8/9 giocatori. Piatek? Ha ancora tanta voglia, dopo il Genoa non ha replicato gli stessi risultati e gli stessi gol. Ha la possibilità di prendersi la sua rivincita".