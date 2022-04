Ruben Olivera: “Ho visto una Fiorentina sterile. Felice per Torreira e Cabral”

L'ex centrocampista viola, Ruben Olivera, ha trattato molti temi legati alla Fiorentina e parlato delle qualità di Torreira e Cabral

Sulle scelte di puntare su Dragowski e Ikoné: "Terracciano effettivamente stava andando molto bene. Il portiere polacco ha responsabilità su quell'uscita scellerata, per un giocatore come lui non ci voleva. Ikoné? È stato poco incisivo, ha forse giocato in un ruolo non suo. Giocando sulla fascia può fare la differenza".