Rossi: “La mano di Italiano si vede, quella di Sarri no. Vlahovic predestinato”

L'opinione dell'ex allenatore viola

"A differenza della Lazio, nella Fiorentina si vede la mano dell'allenatore. Certo, a Firenze era anche più facile visto che la Lazio veniva da grandi risultati. Per quanto sta esprimendo, la Fiorentina può competere per un posto in Europa, fermo restando però che la questione Vlahovic andrà risolta. Di giocatori forti ce ne sono, di campioni pochi. La componente emotiva e psicologica fa la differenza: ho la sensazione che questo ragazzo sia un predestinato".