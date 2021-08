Rosati: “Moena il mio ritiro numero 21. Stiamo costruendo un grande gruppo”

Il terzo portiere gigliato, vero uomo spogliatoio, su Instagram ringrazia e saluta Moena

Il terzo portiere viola Antonio Rosati ha appena terminato il suo ventunesimo ritiro della carriera ed anche per questo ringrazia Moena. In un post su Instagram aggiunge: "Abbiamo messo le basi per un gruppo straordinario, pronto a lottare per il prossimo campionato".