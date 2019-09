Rosalen, docente per un giorno: “Portiere ruolo fondamentale, qui per insegnare la mia storia”

Alejandro Rosalen Lopez, preparatore dei portieri da tanti anni alla Fiorentina, ha preso parte come docente ad una lezione a Coverciano per gli aspiranti mister dei portieri, ecco le parole rilasciate al sito ufficiale viola:

“Il ruolo del portiere è speciale e difficile perché se sbaglia il portiere non c’è nessuno dietro ed ha tanta responsabilità. Inoltre più il calcio si evolve e più responsabilità ha il portiere. Oggi sono qui per mostrare e spiegare il mio metodo di lavoro a chi vuole fare questo mestiere, a me faceva piacere che dei professionisti mi illustrassero i loro metodi quando stavo imparando io, poi ognuno prende quello che vuole se lo ritiene utile. Nel calcio moderno la tecnologia è una delle principali risorse che usiamo e studiare gli altri per poter leggere le situazioni che accadono in partita e ricrearle è importante”