Romulo: “Vlahovic via? E’ già in un grande club. Italiano? La Fiorentina pesa”

Il consiglio di Romulo: "Vlahovic via per una big? E' già in una squadra forte"

Redazione VN

L'ex calciatore della Fiorentina Romulo ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Tengo tanto alla Fiorentina, sono grato a questo club e alla tifoseria. E' difficile commentare l'ultima stagione della squadra gigliata, è una delle più importanti in Italia e non riesce ad ottenere grandi risultati da tre anni. Non è facile quando si cambiano i proprietari, serve un periodo di adattamento, Commisso però è carico e credo e voglioso di far bene. Italiano ha delle grandi capacità, si è visto cosa può fare in questi ultimi due anni, io credo nel suo lavoro, potrà fare delle belle cose a Firenze. La maglia della Fiorentina pesa, ma io come tifoso viola spero che possa riportare in alto la Fiorentina, puntando ad un posto in Champions. Vlahovic? E' un giocatore fantastico, la prima volta che l'ho affrontato mi ha impressionato dalla sua velocità, dai suoi movimenti, come calcia e come tira. Si vedeva che c'era una grande potenziale, insieme a Lukaku e Immobile è uno degli attaccanti più forti in Italia. Lui è già in una squadra molto importante, il grande salto lo può fare solo andando nelle squadre che vincono i campionato europei. Zaccagni è un giocatore molto interessante, lo visto quando era un ragazzino a Verona, ma faceva intravedere cose interessanti, ha tanta forza fisica, ha sviluppato questa dote, ha lavorato sull'alimentazione e sulla parte atletica ed è diventato molto forte. Ha fatto molto bene negli ultimi due anni, è un po' calato negli ultimi mesi perché c'era tanta concorrenza. Bisogna capire come potrebbe stare alla Fiorentina, la maglia pesa e serve gente libera di testa. Abbiamo visto giocatori forti che non sono riusciti a dare il massimo alla Fiorentina, ma anche il contrario. Sicuramente potrebbe far bene alla Fiorentina. Borja Valero? Non mi aspettavo il suo ritiro, poteva fare qualche anno in più, ha tutto per diventare un dirigente viola