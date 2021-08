Roma-Fiorentina, la probabile formazione viola. Due dubbi per Italiano

La probabile XI titolare che scenderà in campo all'Olimpico

Ci siamo! Vincenzo Italiano si prepara a far scendere in campo la sua Fiorentina per il primo appuntamento con il nuovo campionato. L'ex allenatore dello Spezia ci ha abituati, la scorsa stagione, a rimescolare più e più volte le proprie formazioni. Ma come scenderà in campo per la prima gara in programma stasera contro la Roma? Imprescindibile sarà il modulo: 433. Dragowski prenderà il suo posto fra i pali. Davanti a lui ci saranno Milenkovic, fresco di rinnovo, ed uno fra Igor e Martinez Quarta, il brasiliano sembra in vantaggio. Corsia di destra affidata a Venuti, sinistra a Capitan Biraghi. Pulgar coordinerà i lavori in regia, ballottaggio fra Castrovilli e Maleh con il Campione d'Europa lievemente avanti. L'altro centrocampista sarà Bonaventura. Davanti, Italiano si affiderà al suo tridente pesante: Nico Gonzalez a sinistra e Callejon a destra, Vlahovic nel ruolo di centravanti.