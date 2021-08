Roma-Fiorentina, Pairetto designazione corretta

I motivi che hanno portato il neo designatore Rocchi a scegliere Pairetto per Roma Fiorentina. Il nostro parere in merito.

Con la ripartenza della nuova stagione, torniamo anche noi ad analizzare le designazioni arbitrali che vedono protagonista la Fiorentina. Innanzi tutto facciamo un grosso in bocca al lupo al nuovo designatore Gianluca Rocchi che sostituisce Nicola Rizzoli dopo due mandati. Sicuramente per il neo designatore questa stagione non sarà semplice per le dimissioni di Calvarese, per le sospensioni di altri quattro direttori di gara per i rimborsi non corretti tutte cose che lo porteranno a non avere molta scelta in un momento tra l'altro in cui la classe arbitrale è un po’ sotto tono.