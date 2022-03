Roggi: “Viola Park resterà anche dopo Commisso. Vanto per Firenze e Fiorentina”

Le parole dell'ex viola Moreno Roggi sulla costruzione del Viola Park

Intercettato da Radio Bruno dopo la visita al Viola Park insieme alle Glorie Viola, Moreno Roggi ha ribattuto sull'importanza del Viola Park che doterà la Fiorentina di un centro sportivo all'avanguardia: "Servirà ad aumentare il fatturato? Non so cosa possa dare dal punto di vista economico, perché soprattutto costerà e sarà da mantenere. Resta il fatto che erano tanti anni che si parlava di Centro Sportivo e adesso finalmente c’è uno grande e bellissimo, un vanto per Firenze e per la Fiorentina. E soprattutto resterà qui, Commisso non lo smonterà per portarlo via e sarà a disposizione per sempre della Fiorentina".