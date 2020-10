Roggi: “Callejon è un grande, sarà determinante. Martinez Quarta? Fidatevi di Passarella…”

L’ex difensore viola Moreno Roggi ha parlato ai microfoni di TMW alla vigilia della gara tra Spezia e Fiorentina: “Se la partita è delicata anche per il futuro di Iachini? No, non credo”, ha esordito Roggi, “Commisso è stato chiarissimo in merito alla fiducia nei suoi confronti. Siamo veramente all’inizio, sarebbe assurdo pensarlo. La squadra mi piace, certo c’è stata la perdita di Chiesa, Callejon però è un grande giocatore, altrettanto importante, darà un apporto determinante come lo avrebbe dato Chiesa. A Napoli si è sempre sacrificato, è un uomo che fa tutta la fascia e che fa gol: per me è un grande acquisto. Martinez Quarta? Non lo conosco ma mi fido ciecamente di Passarella e se ne parla bene non sbaglia. Mi ricordo che già tempo fa parlava benissimo di Pezzella”.