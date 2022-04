Rocio: “La Fiorentina gioca bene, la Juventus male. Impresa, perché no?”

L'opinione della giornalista

"In questo momento la Fiorentina è forse la squadra più in forma del campionato, gioca bene e vince. La Juventus gioca molto male, quindi i viola possono riuscire nell'impresa in Coppa Italia. Allegri non è stupido, con le sue dichiarazioni prova a fare confusione, sa che la Fiorentina gioca meglio. Odriozola? Per come la pensa Italiano, se non è al 100% non lo fa giocare.